"Lotte lood!" jõuab ekraanile juba tuleval nädalal

Sarja produtsendi Margus Saare sõnul on "Lotte lugude" õnnestumise esimene tingimus stsenaarium, mis valmis spetsiaalselt sarja tarvis Lotte loojate Andrus Kivirähki, Janno Põldma ja Heiki Ernitsa sulest. Nii loodigi maailm, kus särab päike ning sõbralik ja leidlik meel võidavad paha tuju ja arusaamatused.

"Teksti panevad elama ikka näitlejad ning lavastaja Ain Mäeots (Vanemuine) ja režissöör Elo Selirand pidid nende hoo kõik kaamerasse saama. Oli hetki, kui võtte pidi katkestama, et naer naerdud saaks," rääkis Saar.

Sarjas astub üles esinduslik valik Eesti näitlejaid. "Kaasa teevad tõesti teatri tipud ja sellest on produtsendina ainult väga hea meel. Neist kõige tähtsam on sõprade kolmik. Helena Pruuli (NO99) on Lotte osatäitjana uustulnuk, kuid on oma armsa oleku ja lauluhäälega ikkagi paras tulesäde. Priit Strandbergi (Vanemuine) ettevõtlik kassipoiss Bruno on teatrikülastajale tuttav ja Vallo Kirsi (Ugala) Albert on tõeline jänes, kellelt seiklused Lotte ja Brunoga nõuavad erakordset vaprust, mis vajalikel hetkedel õitsele lööb," kirjeldas Saar ja kinnitas, et iga roll on tehtud suure mõnuga ning see paistab hästi välja ka ekraanilt.

Läbivate kõrvalosalistena teevad kaasa Sepo Seeman, Tõnis Niinemets, Carita Vaikjärv, Karol Kuntsel, Robert Annus jpt.

Margus Saar selgitas, et tegemist pole ainult lastele mõeldud lavastusega, vaid see on headuse sõnumit kandev mõnus meelelahutus nii väikestele kui ka täiskasvanutele. "Lapsed kohtuvad Leiutajatekülast juba tuttava rahvaga televersioonis esmakordselt, aga nagu mitmekihilistes sarjades ikka, leiab ka iga täiskasvanud vaataja sealt kindlasti oma lemmiku, kellega samastuda või kelle elusaatusele kaasa itsitada," lubas Saar.

Meeleolukas lugu salvestati peamiselt Lottemaal Reius.

Kuueosaline sari "Lotte lood!" on ETV2 ekraanil alates 17. oktoobrist teisipäeviti kell 19.30 või pühapäeviti kell 18.00, iga osa tele-eetri järel võib järgmist osa kohe vaadata portaalist Lastejaam.ee.