Põhja-Tallinn esitleb uut plaati koos Eesti popmuusika paremikuga

Publiku rõõmuks on kokku kutsutud laiendatud bändikoosseis ning mitmeid teiste muusikastiilide lauljad, keda tavaliselt laval koos ei näe. Popmuusika poolelt tulevad kohale Uku Suviste, Getter Jaani ning Mikk Mäe, rokkmuusika tooni annavad Janno Reim, Ska Faktor ja Metsatölli laulja ja kitarrist Markus Teeäär. Räpparitest on kohal Metsakutsu.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel