Hõimupäevad toovad Tartusse saami räppari ja Mari Kalkuni koostööprojekti

Hõimupäevade tähtsündmus on 20. oktoobril Genialistide Klubis esineva saami noore andeka räppari Ailu Valle ja Mari Kalkuni ühiskontsert. "Kohtusime Ailuga esimest korda sel kevadel, kui olime ühises residentuuris Soomes Saaren Kartanos ja esinesime seejärel koos Soome 100 juubelikontserdil Vabaduse väljakul. Minu mõtetes ei ole pärimusmuusika ja regilaul ning räpp erinevad maailmad. Mõlema eesmärk on peegeldada ümbritsevat ja anda edasi mingit ainuomast tunnetust," ütles Mari Kalkun.

