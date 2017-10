ETV saatesarjal "Iseolemine" algab uus hooaeg

Saate "Iseolemine" tegijate tähelepanu püsib inimestel, kelle suutlikkus tööturul läbi lüüa on piiratud. Nende võimalus ise olla sõltub suuresti neist, kellel käed-jalad terved, silmad selged, kõrvad kuulevad ja vaimne tervis ei kõigu. Sarjast saab teada, kuidas kasvavad geeniused, mismoodi nähakse elu vaid veidi enam kui meetri kõrguselt ning millega suudavad üllatada kaaslasi need, kes on tervise pärast pidanud tegema oma elus kannapöördeid.

"Meie peame märkama ja looma võimalusi, lubama neid enda kõrvale, toetama ja pühenduma teistsugustele. Mis me vastu saame? Saame kindluse, et kui meil endal tervis alt hüppab, ei ole kõik veel kadunud," ütles saatejuht Margus Saar.

"Esinejate isiklikud avameelsed lood on julgustuseks ja õpetuseks teistele puuetega inimestele ning inspireerivad neid vaatajaid, kes ise püsivate tervisehädadega ei maadle, kuid võivad olla puuetega tööotsijaile toetavaks partneriks. "Iseolemine" võiks luua omamoodi silla paremaks teineteise mõistmiseks," lisas ta.

Saates saavad tähelepanu ka töövõimereformi eri vaatenurgad, sellega seotud hirmud ja takistused. "Saate esimene hooaeg läks väga hästi. Kõik saadete kangelased olid loomult elujaatavad ning usun, et see sari aitas kaasa vastastikuse usalduse kasvule. Ja andis ka teadmise, et iga puue pole alati esmapilgul nähtav," ütles ETV päevakajaliste saadete vanemtoimetaja Ulvi Pihel.

Uue hooaja avasaade keskendub 20-aastase Downi sündroomiga Johanni püüdlustele. Sarja toimetajad on Christel Karits ja Iiris Saluri, režissöörid Eva Katariina Taimre ja Keiti Väliste, produtsent Aarne Kraam.

"Iseolemise" teine hooaeg on ETV eetris alates 16. oktoobrist esmaspäeviti kell 20.30. Kordust saab näha kolmapäeva pärastlõunal ning pühapäeva pärastlõunal.