ETV ekraanile jõuab hinnatud dokumentaalfilm Amy Winehouse'ist

Lavastaja Katrin Maimiku sõnul on tegemist tõeliselt hea dokfilm. "Siiras, liigutav, valus, kurb, aga samas paradoksaalselt ka elujaatav," tõi ta välja ja lisas, et film ei anna otseselt hinnanguid, vaid vaatleb ühe üliandeka ning ülieufoorilise naisartisti ülilühikest eluteed.

Filmikriitik Tõnu Karjatse üles 2015. kinoaasta kokkuvõttes, et "Amy" on liigutav ja traagiline lugu 21. sajandi andekaimast jazzlauljast. "Filmi kandvaim osa ongi Amy lugu ise, Kapadia annab sellele koduvideote toel moodsa vormi, näidates teed ka nii-öelda nutikino ajastule," sõnas ta.

