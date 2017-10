Kuldnõela kandidaadid olid moekunstnikud Kristina Viirpalu ja Marit Ilison ning aksessuaarikunstnik Kadri Kruus.

Žürii otsustas, et kuldnõela pälvib tänavu Kristina Viirpalu. "Kristina Viirpalu pühendumus moele, tema läbitud teekonnad ning loominguline küpsemine esimestest Haapsalu salli tehnikast inspireeritud kollektsioonidest tänase, globaalse ja väga isikupärase visioonini moest on tähelepanuväärne," kommenteeris moeajakirjanik ning žüriiliige Urmas Väljaots. "Tal on kindel, äratuntav käekiri ja kergelt nostalgiline nägemus naiselikkusest, ilust. Seekordne Kuldnõela kollektsioon on Viirpalu loometeekonnal kindlasti tema säravaim ja kompleksseim ning on seetõttu tunnustust vääriv."

Sel aastal nomineeriti hõbenõelale moekunstnikud Mari-Liis Saretok ja Xenia Joost ning tekstiilikunstnik Mare Kelpman.

Žürii valis Hõbenõela seekordseks laureaadiks Mare Kelpmani. "Hõbenõela võidukollektsioon on seekord natuke erilisem kui muidu," sõnas EKA moedisaini osakonna juhataja ja žüriiliige Piret Puppart. "Kui tavaliselt tagab Hõbenõela "moesähvatuse" alla kategoriseeritav tulemine, siis antud juhul on tegu väljakujunenud käekirjaga, staapliga, mis on ilmeksimatult äratuntav ja leidnud oma koha mõneti juba isegi Eesti disainiklassikas. Lisaks ei tegele just paljud moeloojad meil koepinnast alates oma struktuuride loomisega, mis lubab vormidel toetuda lihtsale, põhjamaisele, lausa askeetlikule joonele."

Publiku lemmikuks osutus Xenia Joost.