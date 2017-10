Grete Paia koolikiusamisest: olen koolis nutnud ja end tualetti lukustanud

Paia tõdes, et suurekssaamine ei ole ka temal lihtsalt möödunud. "Ega praegu

ka ei ole lihtne. Ka 20. alguses noored otsivad ennast, et mis nende jaoks

õige tee on. Ma ei saa öelda ka seda, et mul oleks katastroofiline

koolikiusamine olnud, natukene ma sellega kokku puutusin, aga mitte midagi

sellist, et ma ei oleks oma eluga hakkama saanud," ütles Paia ETV saates

"Ringvaade".

Paia meenutas, et kõik sai alguse aknest. Nahahaigus läks nii hulluks, et ta

keeldus koolis ujumistundidesse minemast. "Hakkas sissekäimine koolis, et kas

sa ei ole kosmeetikust kuulnud. Mina, kes ma nägin igapäevaselt vaeva, mulle

oli see päris tugev löök," tunnistas Paia.

Paia ütles, et sai tuge lähedastelt, kuid oli ka raskeid hetki. "Ma olen

koolis nutnud, ennast tuelattruumi luku taha pannud ja olnud seal hüsteerias.

See ei kestnud väga pikalt, mõned aastad ja siis me kasvasime suureks,"

meenutas Paia rasket kogemust.

Lauljatar julgustas kõiki kiusajatest üle olema. "Kindlasti kiusajatele pole

mõtet halvasti vastu öelda, pigem proovida rahulikult rääkida. Kui see ei

aita, siis mitte välja teha," soovitas Paia.