Hannes Hermaküla einestas nagu Vene tsaar

"Me võtsime süstlaga proovi. Üritasime tegelikult sealt seda algset

pärmikultuuri välja kasvatada, aga kõik oli surnud seal sees kahjuks," rääkis

õllemeister Lauri Lipping ETV saates "Ringvaade".

Arvatavasti on tegemist Euroopa vanima õllepudeliga, millel on säilinud

originaalsisu. Lipping kinnitas, et mingid elemendid olid siiski äratuntavad

ning nende järgi hakati nüüd, 150 aastat hiljem ajaloolist jooki uuesti

tootma.

Keiser nautis meelsasti austreid, mille kõrvale serveeriti Imperial Extra Double Stoutist tehtud erilist õllevinegretti. Sama kombinatsiooni proovis järele ka reporter Hannes Hermaküla. "Tsaaril oli omapärane maitse, ma ütleks," kommenteeris Hermaküla.

Lipping usub, et praegu toodetavat õlut jooks ka Vene keiser Nikolai II ise.

"Tsaar kindlasti jooks seda. Üldise kvaliteedi mõttes me paneme tollele

ajastule pika puuga ära," usub ta.

Pudel esialgset Imperial Extra Double Stouti on A. Le Coqis tänaseni olemas.

See pärineb küll hulka varasemast ajast, kuid oma olemuselt on see sama jook,

mis kuulus ka Nikolai II lemmikõllede hulka. Väärikas õllepudel seisab aukohal

A. Le Coqi õllemuuseumis teiste haruldaste õlleeksponaatide kõrval.