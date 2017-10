Grete Lõbu tutvus Ida-Tallinna keskhaigla uuenenud sünnitusmajaga

Ida-Tallinna Keskhaigla ämmaemand Vivian Arusaar rääkis, et suurte ehitustööde käigus ühtegi sünnituspalatit ära ei kaotatud. "Töö käib sünnitusmajas kogu aeg. Meil on fantastilised ämmaemandad, kes oskavad sünnitajatele abiks ja toeks olla," kiitis Arusaar Ida-Tallinna keskhaigla sünnitusosakonda.

Ehitustööde käigus läbisid uuenduskuuri kõik sünnitustoad, loodi tänapäevastele standarditele vastav operatsiooniplokk koos vastsündinute elustamis- ja stabiliseerimisruumidega ning ehitati välja uudse lahendusega peresõbralik neonatoloogia ehk vastsündinute intensiivravi osakond.

Uue kontseptsiooniga on loodud kõik tingimused, et kiiretes sünnitusabi olukordades senisest veelgi paremat abi osutada. Kasutusele on võetud ukselt-uksele lahendus, mis tähendab, et sünnitustoad, keisrilõike operatsioonituba, stabiliseerimisruum ning vastsündinute intensiivravi asuvad kõik vahetult üksteise kõrval samal tasapinnal.