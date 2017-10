Kristian Steinberg hülgas Tallinna moenädalal piitspeenikesed modellid

Kristjan Steinberg on professsionaalne konstruktor ja disainer, kelle konstrueeritud riideid kannavad teiste seas ka Suurbritannia peaminister Threresa May ning Jordaania kuninganna Rania, samuti mitmed muusika- ja filminäitlejad. Disainer ütleb, et Tallinna moenädal ei peaks kopeerima maailma moelavasid, vaid näitama Eesti disaini eripära, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Siin saab teha seda mis on unikaalne ja eestlasele eripärane ja mida rohkem noored kunstnikud tulevad välja ja saavad ennast testida, näidata just Eesti kontekstis ja kultuuriruumis, seda parem," arvas Steinberg.

Tallinnas tutvustab Steinberg oma esimest naistekollektsiooni, mis on inspireeritud indiaanipealiku tütre Pocahontase rännakuist. Kollektsiooni väljatöötamisel väljatöötamisel osalesid ka Eesti Kunstiakadeemia disainitudengid.

"Meil on väga tore kontsept, kus riided on mitut moodi kantavad ja kohendatavad, nii et kollektsioon ei ole ühele kindlale vanusele ja modellid varieeruvad nii vanuses kui ka vormis. See on niisugune feministlik statement selles mõttes, et me ei otsi taga kõige peenikesemaid ilma isikupärata modelle, aga otsime tugevaid modelle ja natukene vanemaid naisi, kes näitavad seda naiselikku energiat," kirjeldas Steinberg.

Kangas on Kristiani disainiprotsessis kuningas ning Pocahontase reisi illustreerivad Itaalia ja Jaapani päritolu materjalid, mille värvigamma ja tekstuurid lisavad oma dimensiooni. Moelugu algab õrna puuvillase looriga, kohtub siis etnostiilis žakaar- ja gabardiinkangaga, mida lõpuks murravad organza, udusule pinnaga kreppkangas ja õlise efektiga must nahk.

Steinberg on professionaalne konstruktor ja disainer ning kollektsioonis on mõlemal oskusel suur osakaal. Mitmed rõivaesemed on abstraktsed ning võimalusega neid omamoodi kanda või oma keha ja proportsioonide järgi kohendada. Nagu öeldud, et kehaideaalide tagaajamine on jõudnud absurdini, seega annab kollektsioon eelkõige sõna üle rõivakandjale.