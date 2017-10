Galerii: La La Ladiese liikmed veetsid Liibanonis tegusa nädala

"Üldisest meelestatusest tekkis ka endal soov panustada, et kellelgi kusagil oleks parem, kindlam ja turvalisem elukeskkond," ütlesid ansambli La La Ladies liikmed Diana Varik, Kethi Uibomägi ja Inga Tislar nädala jooksul kogetu kohta ning lisasid, et sellist kogemust saab ilmselt vaid korra elus tunda.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel