Kristina Herodes Eesti moeloomingust maailmas: avasüli meid ei oodata

"Eesti moekunstike trenditaju ja moeliikumiste taju on erksam kui paljudel teistel maailmas. Aga ehkki on ka ajas ettemõtlevaid loojaid mujal ka, Londonis, Milanos, Pariisis, aga kui võtta üldvool, siis üldvoolu pilt ei ole nii põnev kuskil mujal kui siin. Ma teeksin väga suure aplausi ja komplimendi meie loojatele," ütles Herodes Vikerraadio kultuuriuudistele, lisades, et iga aastaga Eesti disainerite tase tõuseb.

Eesti moeloomingus on Herodese sõnul kaks külge - skandinaavialik tagasihoidlikkus ja slaavipärane edevus. "Igal piirkonnal on omad tavad. Eestis oleme me nagu kahe kultuuriruumi piiri peal, meil on skandinaavia rafineeritust, põhjamaist minimalismipoole libisemist. Teisalt on segakirjalisust, väikene slaavi nüanss on sees," rääkis Herodes.

Selleks, et laia maailma jõuda, soovib Herodes moeloojatele rohkem julgust ja ettevõtlikkust. "Eesti disainerite jõudmine maailma jääb sageli kahe asja taha - üks on julgus ja teine on finantsid ehk see toetus on päris kallis lõbu. Mood ei ole, et lihtsalt talendi peal saaks kelgutada, iga kollektsiooni loomine tähendab investeeringuid," põhjendas ta. "Keegi meid ei oota avasüli ja kusagil mujal kui moes nii karmi konkurentsi maailmas ei ole," lisas Herodes.

Moeauhinnad

Tänavu on Kuldnõelale esitatud Kristina Viirpalu, Marit Ilison ja Kadri Kruus. Hõbenõela kategoorias võistlevad Xenia Joost, Mare Kelpman ja Mari-Liis Saretok. Herodes kinnitas, et tänavuste nominentide väljaselgitamine ei olnud žüriile keeruline ülesanne. "Kui on väga säravad tegijad orbiidile lennanud, siis nad tulevad pauguga. Loomulikult on neid säravaid talente rohkem kui kolm," ütles Herodes.

Kuigi nimekaid disainereid esitati auhinnale veel, valiti mõlemasse kategooriasse kolm parimat. "Sel aastal ei olnud ühegi osas vastuväiteid, kõik nad on väga silmapaistvad ja igaühele võiks kõhkluseta Kuldnõela kätte anda," rääkis Herodes Kuldnõela kategooriast.

Ta lisas, et tunnustus auhinna näol on vajalik, sest Eesti moemaastik on siiski kitsas loominguline ring. "Loominguline inimene vajab avalikku esiletõstmist ja suurejoonelist aplausi," selgitas ta.

Eesti moedisaini auhinnaga Kuldnõel tunnustatakse silmapaistva moelooja järjepidevat tööd vähemalt viimase viie aasta vaates. Silmas peetakse kollektsioonide kvaliteeti ja funktsionaalsust, ajakohasust ja ilu, samuti pööratakse tähelepanu müügiedule ning ekspordivõimekusele.

Kuldnõela kõrval antakse välja ka Hõbenõel, millega pärjatakse julge pealehakkamise, erakordse ettevõtlikkuse, särava idee ja energilise teostuse eest moelooja, kaubamärk või kollektsioon, mis on olnud viimase aasta kõige silmapaistvamaks sähvatuseks meie moetaevas.