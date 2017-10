Koolitantsu Kompaniis esietendub ühel õhtul kaks värsket tantsulavastust

Koreograaf Ruslan Stepanovi "Aus?" uurib kaasaegse tantsu võtmes tänapäeva noorte omavahelise suhtluse erinevaid võimalusi. Tänavatantsu žanris koreograaf Aleksandr Žemžurovi poolt lavastatud "Missioon K" otsib meie endis seast igapäevaelu kangelasi. Mõlemad lavastused on valminud koostöös erinevatest tantsukoolidest kokku tulnud neljakümne noore tantsijaga.

Etendused toimuvad 13. oktoobril kell 16 ja 19 ning 14. oktoobril kell 11 Kumu auditooriumis.

Koolitantsu Kompanii on tantsukompanii, kuhu saavad kevadeti kandideerida kõik 12-22 aastased noored. Kompanii eesmärgiks on kokku tuua erinevates tantsukoolides õppivad andekad tantsijad, pakkuda neile võimalust tutvuda tantsukunstniku elukutsega ning luua koostöös tunnustatud koreograafidega publikut puudutavaid tantsulavastusi. Koolitantsule iseloomulikult on Koolitantsu Kompanii tantsulavastused erinevates tantsužanrites. "Aus?" ja "Missioon K" valmisid sel suvel toimunud kaheksapäevase intensiivse prooviperioodi käigus.

Tantsulavastuse "Aus?" koreograaf Ruslan Stepanov sisenes tantsumaailma, töötades Teatris Vanemuine tantsija ja koreograafina. Ruslani tähelepanuväärsemateks töödeks on olnud tantsulavastused "Reisja" (2007), "Vaikus" (2009) ja "Kevade" (2009) ning suurepärane "Carrrmen!", mis pärjati ka 2012 Eesti teatri aasta auhindade galal parima tantsulavastuse tiitliga. 2012. aastal asus Ruslan tööle Saksamaale Gerhart­ Hauptmann­ teatri tantsukompaniisse ning alates 2014.aastast on Ruslan töötanud vabakutselise tantsija ja koreograafina Saksamaal ja Eestis. Viimastel aastatel on ta Koolitantsul osalejatele tuttavaks saanud nii žüriiliikmena kui ka Koolitantsu Kompanii lavastuste koreograafina.

Tantsulavastuse "Missioon K" koreograaf Aleksandr Žemžurov on enne Tallinna ülikooli tantsukunsti erialale õppima asumist isegi Koolitantsu lavadel tantsinud. 2012. lõpetas ta ülikooli ning 2016. aastal naasis Aleksandr Koolitantsule, sedakorda tantsijana Julia Koneva tantsulavastuses "You Must Love Onions". Aasta hiljem oli Aleksandr koos koeratüdruk Lottega Koolitantsu õhtujuht ning nüüd ka Koolitantsu Kompanii koreograaf. Lisaks töötab ta Raadio 4-s saatejuhina ning annab tantsutunde Meie Meeles ja ETA tantsukoolis.

Lavastuses "Aus?" tantsivad Marko Reitalu (ETA tantsukool, Soveldaja, Modus), Carolyn Vool (ETA tantsukool), Marten – Egert Vahtla, Jaana Persidski (ETA tantsukool), Lisbet Neering (Viljandi gümnaasiumi Hebe), Anette Vijar (Meie Stuudio), Karmen Zeiger (Meie Stuudio), Anni Ulm (Mikka), Daniela Privis (ETA tantsukool), Karolin Käärik (ETA tantsukool), Ketlin Mõttus (ETA tantsukool), Eva Maria Aru (KT Stuudio), Kertu Paavel (ETA tantsukool), Maria Schotter (Carolina tantsustuudio), Karita Paul (Viljandi gümnaasiumi Hebe).

Lavastuses "Missioon K" tantsivad Klarita – Carmen Prokopjeva (Rapla Tantsustuudio), Getter Pluss (Rapla Tantsustuudio), Evelyn Unt (KT Stuudio), Kevin Loorits (Meie Stuudio), Ranno Kähr (Meie Stuudio), Pamela Saarniit (Meie Stuudio), Getter Miida Kask (Meie Stuudio), Mihkel Karus (Error tantsukool), Mirlen Liiv (Error tantsukool), Kermo Vessin (Tantsuklubi HOP), Loretta Pohlasalu (Tantsuklubi HOP), Merit Mäekalle (Tantsuklubi HOP), Liselle Riiner (Maerobic Tantsustuudio), Liisbeth Kesamaa (tantsukool Cestants), Fiona Kaldmaa, Lilian Mõttus (Variatsioonid), Marit Miller (Tantsustuudio Dance Dream), Melani Maria Maiberg (Petsikad), Lomely Mäe (tantsukoolikad), Erika Kovenskihh (Tantsustuudio Step Up), Silvia Ilu (TantsuGeen), Naima Vilms (ETA tantsukool), Elisabeth Keizars (ETA tantsukool).

Koolitantsu korraldab Eesti tantsuagentuur.