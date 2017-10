ERR Menu soovitab: Moekunst, kino ja mitmekülgne muusika sel nädalal

11. oktoobril lõpeb küll Moekunstikino filmiga "Dries", mis räägib Belgia tuntud moeloojast Dries van Notenist ja tema küllalt ebaglamuursest argipäevast, siis ei tähenda see veel moekunsti-oktoobri lõppu. 11. oktoobril algab ka Tallinn Fashion Week, mis kuni 14. oktoobrini toob inimesteni tuntumad Eesti moeloojad ning nende värsked kollektsioonid. Üks tähtsündmus on ka kohe avaõhtul välja antavad kodumaise moedisaini tähtsamad preemiad Kuld- ja Hõbenõelad.

Sammud tasub seada ka kino Sõpruse poole, kus 12. septembril esilinastub Michel Hazanaviciuse värske linateos "Aukartust äratav". Sellega jätkub Eesti kinodes Cannes'i filmifestivali viljade noppimine - seni on jõudnud levisse Kuldse Palmioksa võitnud "Ruut", festivali avafilm "Ismaeli vaimud" ning mitme preemia laureaat "Petetud". Viis Oscarit võitnud "Artisti" režissööri uus film räägib Prantsuse filmitegija Jean-Luc Godardi elust ja armuloost ehk hea moodus, kuidas pääseda hallist sügisest mõneks ajast päikselisele Prantsusmaale.

Kinos on väärt asju veelgi - möödunud nädalal esilinastunud Denis Villeneuve'i "Blade Runner 2049" on kahtlemata üks selle aasta olulisemaid linateoseid ning tegemist on filmiga, mis kirjutas enda koheselt kultusfilmide sekka. Ei tasu karta, et Ridley Scotti "Blade Runner" on tänaseks ununenud, sest film viib ligi kolmetunnisele rännakule, kus on aega oma mõtteid mõlgutada ja nautida lummavat filmikunsti. Pea iga kaader võiks olla eraldi kunstiteos, midagi sellist näeb harva.

Filmiteemal jätkates tasub kõigil huvilistel põigata kindlasti ka 4. oktoobril avatud Eesti Filmimuuseumisse, mis asub Maarjamäe lossi pargis. Spetsiaalselt ehitatud hoone, vahvad skulptuurid ning püsinäitused, kus saab kõigele ka ise käed külge panna, peaksid pakkuma meelelahutust ka pere kõige pisematele. Kellel huvi filmikunsti vastu sügavam, saavad näha seal ka Arvo Iha fotonäitust filmi "Stalker" valmimisest ja järelvõngetest.

Üllataval kombel jagub filmiteemalist fotokunsti mujalegi. Korraga kolmes kinos - Artises, Sõpruses ja Kosmoses - avatakse 15. oktoobril näitus "Eesti film - kaadritagune elu", mis näitab Eesti filme teise nurga alt. Eri fotokunstnike tööde läbi saab näha tuntud linateoste pilte võtetelt ning meeskonnast. Avapäeval toimuvad ka erilinastused - kell 17.00 saab näha Kosmoses filmi "Must alpinist", kell 19.00 Artises "Vallatuid kurve" ning kell 21:00 Sõpruses "Hukkunud Alpinisti hotelli". Kõik kinod on üksteisest jalutuskäigu kaugusel, seega soovi korral jõuab kõik kolm filmi ära vaadata.

Kui filmid ja moekunst nii suurt huvi ei paku, siis ka kontsertidest ei tule sel nädalal puudust. 12. oktoobril esineb klubis Sinilind Ameerika hip-hopi grupp Shabazz Palaces, kes andis sel aastal välja suisa kaks albumit. Nad segavad enda muusikasse õrna elektroonikat ja jazzi, seega kohale tasub tulla ka neil, kesda muidu hip-hop hirmutab. Madis Järvekülg kirjutas neist ka lähemalt.

Saab ka punki. 14. oktoobril esitleb Laine Klubis enda kuus aastat valminud albumit "Surm tappis ära" punkbänd Kurjam. Lisaks bändi nägemisele tasub kohale minna neil, kes ei ole veel Laine Klubisse jõudnud - tegemist on sadamasse rajatud ajutise peopaigaga, mis kogu suve vältel meelitas rahvast kesklinnast eemale. Oktoobri lõpus pannakse aga klubi kinni, seega on veel viimased võimalused koht üle vaadata. Ja kui sellest ka veel ei piisa, siis lisaks bändile keerab nuppe DJ Villu Tamme.

Ilmad on väljas kehvad ja kui ei ole tunnet, et tahaks kodust lahkuda, siis on ka neile inimestele paar näpunäidet.

Kirjastus Seto Kiri andis välja Antoine de Saint-Exupery raamatu "Väike prints" seto keeles (peakiri "Tsillokõnõ prints"), seega kui nädalavahetusel on mahti end kuidagi harida, siis tasub see ilmselt kõigile tuttav teos ette võtta ja lugeda seto keeles. Tegemist on väidetavalt ka ühe esimese teosega, mis on seto keelde tõlgitud.

Ameerika folkroki legend David Crosby avaldas uue albumi "Sky Trails", mis tundub esmapilgul olevat küllalt kaootiline soovitus, kuid kaugel sellest. Tegemist on muusikuga, keda on kaks korda loetud Rock and Roll Hall of Fame nimekirja, ning tema värskel plaadil lööb kaasa Eesti jazzmuusik Mai Jõgi. Ja mitte lihtsalt ei mängi tema bändis, vaid nad kirjutasid ka koos mitu lugu. Eesti muusikud on varemgi maailmas läbi löönud, kuid see on üks tähtsamaid monumente selles vallas.