Heli Lääts ja Voldemar Kuslap meenutavad "Horoskoobi" hiilgeaegu

Kohtumisõhtute eesmärgiks on Eesti muusika kuulsuste koja idee tutvustamine ja eksponaatide kogumine Eesti levimuusika näituse jaoks. Kuulsuste koda ja levimuusika näitus avatakse kevadel kingitusena Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks, eesmärgiga säilitada ja näidata publikule Eesti muusika kultuuripärandit ja hoida au sees neid levimuusikuid, kes meie rahvale nii kodu- kui välismaal kuulsust on toonud.

Eesti muusika kuulsuste koja kohtumisõhtute sari toob publiku ette inimesed, kelle tegevus on kõige rohkem mõjutanud Eesti levimuusikat. Igal kohtumisel saab otsestest allikatest kuulda seda, kuidas on sündinud legendid, laulud, ansamblid ja tähed meie muusikataevas ning mis tegelikult Eesti levimuusika tagatubades toimus.

Heli Lääts ja Voldemar Kuslap on Eesti muusika elavad legendid aegadest, kui televiisor oli haruldus, kui "Horoskoobi" saate vaatajate saadetud kirjade hulka mõõdeti joonlauaga ning kui muusikute saateansamblitesse kuulusid sellised nimed nagu Arne Oit, Emil Laansoo, Kalju Terasmaa, Peeter Saul, Uno Naissoo ja Uno Loop. See oli aeg, kui tekkisid esimesed üle-eestilised lemmiklauljad, keda tänapäeval nimetatakse staarideks. Kõige autentsemast allikast saab kuulda, kust tuli selle aja esinejate sarm, kas laulja valis laulu või vastupidi ja kuidas tehti telesaateid.

