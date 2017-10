Endine NFL-i mängija süüdistab Hollywoodi prominenti ahistamises

Foxi seriaalis "Brooklyn Nine-Nine" mängiv Crews avaldas Twitteris, et möödunud aasta suurüritusel, mida ta väisas koos abikaasaga, ahistas teda "Hollywoodis töötav prominent", vahendas Independent.

This whole thing with Harvey Weinstein is giving me PTSD. Why? Because this kind of thing happened to ME. (1/Cont.) — terrycrews (@terrycrews) October 10, 2017

Crews tahtis ennast ahistaja eest kaitsta, kuid mõistis, et tal ei ole olukorrast väljapääsu. "Ma tahtsin teda sel silmapilgul rünnata, kuid mõistsin järele mõeldes, kuidas see kõik välja paistaks. Järgmisel päeval oleksid igal pool pealkirjad, kuidas mustanahaline mees lööb Hollywoodi suurjuhti. Ainult et mina poleks neid pealkirju lugeda saanud, sest ma oleksin samal ajal vanglas olnud. Seega me lahkusime," kirjeldas mees olukorda.

Crews põhjendas oma avameelsust lootes sellega ära hoida taolisi juhtumeid. Ühtlasi tunnistas mees, et mõistab naisi, kes pole julgenud oma olukorrast avalikult rääkida.

Crewsi esindaja ütles meediale, et näitleja ei soovi juhtunut lähemalt kommenteerida.

Möödunud nädalal avaldas The New York Times skandaalse loo Hollywoodi produtsendist Harvey Weinsteinist, kes on aastakümnete jooksul mitmeid naisi ahistanud. Kolm naist on süüdistanud meest ka vägistamises.