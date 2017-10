Täna algab Tallinn Fashion Week, antakse üle ka Kuld- ja Hõbenõel

Hollywoodi staarid on viimasel ajal näidanud oma teist külge, postitades sotsiaalmeediasse meeleolukaid pilte oma puberteedieast. Aktsiooni taga on saatejuht Stephen Colbert, kes aitas sel viisil koguda miljon dollarit heategevuseks.

Kuldnõela kõrval antakse välja ka Hõbenõel, millega pärjatakse julge pealehakkamise, erakordse ettevõtlikkuse, särava idee ja energilise teostuse eest moelooja, kaubamärk või kollektsioon, mis on olnud viimase aasta kõige silmapaistvamaks sähvatuseks meie moetaevas. Nominentideks on Xenia Joost , Mare Kelpman kaubamärgiga Kelpman Textile ning Mari-Liis Saretok rõivabrändiga Kokomo Collection.

Moenädala avab Londonis tegutsev ning meesterõivastega tuntust kogunud Kristian Steinberg , kes esitleb kodumaise moenädala raames oma esimest naistele suunatud kollektsiooni. Disaineri värskeim looming on inspireeritud Pocahontasest, kollektsioon on valminud tervikuna Eestis, koostöös Kristiani Eesti Kunstiakadeemias toimunud kursuse võitnud disaineritega Ester Soidla, Britta- Liisa Brutus ja Kreeta Aidla.

