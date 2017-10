Gwyneth Paltrow ja Angelina Jolie ühinesid Weinsteini ahistamissüüdistustega

Angelina Jolie ja Gwyneth Paltrow lisandusid nende hulka, kes tegid avalikuks, et filmistuudio ja -levitaja The Weinstein Company juhina töötanud Harvey Weinstein on neid seksuaalselt ahistanud.

Mõlema näitlejanna sõnul juhtus see nende karjääri algusaegadel, vahendab The New York Times.

Kui Paltrow oli 22aastane, palkas Weinstein ta filmi "Emma" nimiosa mängima. Näitlejanna ütles, et enne filmivõtteid kutsus Weinstein ta oma hotellisviiti töökoosolekule, pani talle käed külge ja vihjas, et nad võiks liikuda magamistuppa massaaži tegema. Näitlejanna keeldus ning Weinstein keelas Paltrow´l asja avalikuks teha.

Samalaadsetest juhtumitest räägivad näiteks Rosanna Arquette, Judith Godrèche ja Angelina Jolie.

"Mul oli nooruses Harvey Weinsteiniga halb kogemus, mille tulemusel valisin temaga enam mitte kunagi töötada ning hoiatasin teisi selle eest. Selline käitumine naiste suhtes ükskõik, mis alal, mis riigis, on vastuvõetamatu," sõnas Jolie.

Varasemalt on The New York Times teatanud, et produtsent on ahistanud vähemalt kaheksat naist 30 aasta jooksul ning jõudnud kannatanutega kohtuvälisele kokkuleppele.

65-aastane Weinstein on pärast ahistamisjuhtumite avalikustamist vabandanud järgmiselt: "Ma mõistan seda, et minu käitumine kolleegide suhtes on põhjustanud palju valu ja vabandan siiralt."

The Weinstein Company juhid teatasid pühapäeval, et vallandasid kuulsa filmiprodutsendi kohe, kui avalikkuseni jõudis informatsioon mehe ahistamiste kohta.