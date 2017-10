Karl Kristian Steinberg: mood ei pea alati väga valjult kõlama

Steinberg töötab Suurbritannias juba pikemat aega Amanda Wakeley´ga, vahendas "Ringvaade".

"On tulnud välja nii, et Theresa May on väga armastanud meie pintsakuid, kleite ja mantleid."

Steinbergi loodud kostüüm maksab ligi tuhat naela. Ta lisas, et tuntud inimesed kannavad neid riideid avalikkuse ees tavaliselt ühe korra, vahel ka kaks, aga sageli erilisteks puhkudeks ka laenutatakse riideid.

Theresa May aga omab enda riideid.

Steinberg ütles veel, et mood võib olla väga sügavmõtteline kunst ja ta proovib ise sellel rajal käia ning kõneles oma riietuse baasil sellest, mis moekunstis oluline on.

"Mood ei pea alati väga väljult kõlama. Nagu iga asjaga, kes asja tunneb rohkem, sellega tegeleb, paneb rohkem tähele detaile, keegi teine võib-olla mitte nii palju, ja see on loomulikult okei."