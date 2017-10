Mariliis Jõgeva avaldas videosingli uue bändiga

Mariliis Jõgeva on kokku pannud uue bändi ning meeskonna ja avaldas uue singli "Go" koos videoga.

"Go" on esimene singel tema peagi ilmuvalt täispikalt albumilt "Helerohelised Huuled".

"Viimased paar aastat olen tegelenud oma uue albumi kirjutamisega. Mul on äärmiselt hea meel, et see nüüd on valmis ja ma saan jälle õhinaga lavale minna. Uue materjali puhuks panin kokku ka uue bändi ning värske meeskonna, kellega koos anda suurepäraseid kontserte," ütles Mariliis.

Mariliis on tuttav Eesti Laul 2015 konkursilt, kus ta poolfinaali pääses.