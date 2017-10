Sandra Ashilevi ületas lapsepõlvehirmu: kõik on ületatav

Näitleja ja laulja Sandra Ashilevi, kelle ühed esivanemad on pärit Aafrikast, teised on aga elanud juba aastasadu siin paesel pinnal, ületas oma lapsepõlvehirmu ja seadis sammud Otepää seiklusparki, et seal kõrgustes liuelda.

"Ma olen aru saanud, et eestlastel on hirm võõramaalaste ees või hirm asja ees, mis on neile tundmatu. Ma saan sellest aru, ma saan aru, kust see tuleb. Mina näiteks kardan paaniliselt kõrgust, aga nagu näha, siis kõik on ületatav," ütles Ashilevi ETV saates "Meie Eestid".

Sandra meenutas, et kõrgusehirm on olnud tal juba lapsepõlvest. "Ma võisin olla umbes üheksa-aastane, kui ma esimest korda käisin Munamäel. Kuna ma paaniliselt kardan kõrgust, mäletan ma, et käisin üleval ainult mööda ääri ja alla ei julgenud üldse vaadata," meenutas naine.

Ashilevi tõestas aga, et naudib eneseületamist ja suundus Otepää seiklusparki, et seal kõrgusehirmust üle saada. "See võis olla Will Smith, kes ütles pärast oma langevarjuhüpet, mida ta väga-väga kartis, et kõige paremad asjad on alati teisel pool hirmu," põhjendas Ashilevi julget tegu.

Ashilevi rääkis, et lapsepõlves tundis ta end tihti üksikuna, just seetõttu, et oli tänavapildis nii erineva välimusega. "Ma praegu ennast küll enam väga üksikuna ei tunne, tänavapildis on nii palju igasuguse nahavärviga inimesi. Inimesed reisivad palju ehk nad avardavad oma maailmapilti ja silmaringi," põhjendas ta.

Ashilevi lisas, et pagulasteema kõrgpunktis tundis ta taas, et teema läks tõsisemaks. "Õnneks mitte midagi väga negatiivset ei juhtunud. Võib-olla väikelinnades oli rohkem tähelepanu. Kui keegi tuleb torkima või midagi ütlema, saan ma öelda seda, mida kunagi lasteaias lastele: "Minu isa elab Aafrikas ja võib teile kõikidele väikesed ahvipojad tuua."

Ashilevi usub, et eestlast ei tohiks defineerida nahavärvi või keele järgi. "Mulle tundub, et pigem on olulised tema väärtushinnangud j, kuidas ta sellesse kultuuri suhtub, kuidas ta selles keskkonnas käitub ja on," rääkis Ashilevi.