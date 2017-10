Saatekülaline ja kogenud breiktantsu DJ Ken Two orkestreeris otse-eetris ringi, mis loodi vana raadiomaja esimeses stuudios.

"Estonian Funk Embassy" erisaade oli eetris 11. oktoobril kell 20.00. Saate visuaalne külg oli jälgitav Menu ERR portaalis, muusika jõudis eetrisse nii R2 lainesagedusel kui ka veebis.

Eriprojekt väljub eetrist juba nädala lõpus 13. ja 14. oktoobril Tallinna ja Tartu Erinevate Tubade Klubidesse, kui koos tantsijatega tähistatakse Funk Embassy elava muusika hooaja algust. Külla sõidab kuumim saksa funk-soul tantsumasin The Mighty Mocambos, kaasas võluv Nichola Richards (Suurbritannia), kes lisab segusse mahlase souli puudutuse. Üle kümne aasta tegev bänd on andnud välja mitmeid LP-sid oma nime ja kõrvalprojekti Bacao Rhythm & Steel Band alt. Grupp on teinud koostööd teiste seas hip-hop kultuuri ristiisa Afrika Bambaataa, moodsa souliskene esinumbri Lee Fields’i ja legendaarse USA DJ-produtsendi Kenny Dope’iga.

Erisaade ja hooaja avamispidustused on kantud ideest, et inimesi enim ühendavad asjad maailmas on muusika ja tants. Et funk ongi ühtehingamise muusika, selle higine ja väliselt toores väljendus, kuid sisemiselt intelligentne, hüpnootiline olemus on miski, mida EFE initsiatiivis hinnatakse ja edendada soovitakse. Funk Embassy Live õhtud hakkavad aset leidma igal teisel kuul Erinevate Tubade Klubis.