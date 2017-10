Meenutus puberteedieast: kuulsused aitasid piinlike fotodega orkaaniohvreid

Hollywoodi staarid on viimasel ajal näidanud oma teist külge, postitades sotsiaalmeediasse meeleolukaid pilte oma puberteedieast. Aktsiooni taga on saatejuht Stephen Colbert, kes aitas sel viisil koguda miljon dollarit heategevuseks.

Saatejuht Stephen Colbert kutsus kõiki staare üles postitama endast sotsiaalmeediasse piinlikkust tekitavaid fotosid teismeeast. Ülla eesmärgiga liitusid mitmed nimekad kuulsused nagu Reese Witherspoon, Conan O'Brien ja Jimmy Fallon, vahendas Independent.

Iga foto pealt annetas annetas AmeriCone Dream fond tuhat dollarit Puerto Ricos möllanud orkaan Maria tagajärgedega võitlemiseks.

Kuulsuste piltidega teeniti heategevuseks 233 000 dollarit, sellele lisati kõikide teiste fotodest saadud tulu, kes liitusid #PuberMe väljakutsega. Stephen Colbert teatas, et kokku teeniti aktsiooniga 999 999 dollarit. Kampaanias osalenud viis üle finišijoone helilooja Lin-Manuel Miranda, kes oma panusega tulu miljoni dollarini kergitas.

Kas tunned need maailmakuulsad staarid teismeea fotodelt ära:

Here you go @nickkroll ... giant glasses, awkward hands, feeling 14! All for a good cause. God Bless Puerto Rico. #PuberMe #PuertoRicoRelief pic.twitter.com/Ca4iby5H62 — Reese Witherspoon (@RWitherspoon) September 30, 2017

.@nickkroll Hope pimple in the middle of my forehead doesn't distract too much from my (actual) hairless kitten #PuberMe #puertoricorelief pic.twitter.com/vLAPltuIlJ — Lena Dunham (@lenadunham) September 29, 2017

Hey, @StephenAtHome, here are a couple photos from my awkward teenage years for a good cause. #PuberMe #PuertoRicoRelief pic.twitter.com/aH6O9uGbun — Arnold (@Schwarzenegger) October 3, 2017