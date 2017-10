"Ajujahi" pööraseimad ideed: surematuse sõrmused ja pohmatakso

Juba kolmandat korda juhib saadet Kristo Elias, kes tunnistas, et aastate jooksul on saatest läbi käinud väga palju erinevaid ideid. "Võiduideed säravad kõige rohkem, kuigi esimese saja hulgas, mis saab esimesest kadalipust läbi, on erilisi pärleid - isejuhtivaid roboteid, teismeliste tiimide kokku pandud jagamisteenuseid," meenutas Elias saate eelmisi hooaegu "Vikerhommikus".

Kümne hooaja jooksul on "Ajujahi" konkursil võistelnud tõeliselt pöörased ideed nagu surematuse sõrmused, külmkapis oleva õlle automaatne lugeja, innovaatiline välikäimla Shitwise ja pohmatakso, mis pakub teenust pohmelli leevendamiseks. "Igasugused ideed on head, küsimus on selles, kas sa selle ka ära teed ja kas sa sellega kasumit oskad toota. Ideid võib esitada igasuguseid ja hulle asju. Tee see ära ja teeni sellega, siis oled tegija," kommenteeris Elias leidlikke ideid.

Enamikest ideedest ei jää algsel kujul järele mitte midagi, sest konkursi käigus võetakse need tükkideks lahti. ""Ajujahi" puhul ongi väga hea asi, et see pole lihtsalt telesaade, kus näidatakse ideid, vaid reaalselt ideed ja meeskond pannakse seal proovile," kirjeldas Elias "Ajujahi" konkurssi.

Tänavune auhinnafond on 60 000 eurot ja osaleda võivad kõik – nii kooliõpilased, tudengid, tööturul kanda kinnitanud kui ka teised, kes on uute väljakutsete jahil. Ideid saab esitada 29. oktoobrini.