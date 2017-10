Kalle Sepp debüütalbumist "Mäng": mängimine teeb mind vabaks

"Kõik on mäng - elu, muusika, suhted. Mängiv inimene on õnnelik ja mängimine on tihti see, mis annab elule uut vunki ja sära. Ma võtsin elu nii nagu ta on, võtsin ta rõõmud, sõpruse, kurbuse, kaotused, lootused, hetked ja igaviku ning mängisin selle koos oma sõpradega kokku muusikaks," sõnas Kalle. "Ma mängisin oma unistuse teoks. See on minu esimene album. Mängimine teeb mind vabaks," lisas ta.

Plaadile jõudis täpselt kümme lugu, millest tänaseks on kuulajaile tuttavad "Viirastus", "Luban, et homme", "Ära päri" ning värskeim, septembris ilmunud singel "Mäng". Suurema osa muusikast kirjutas plaadile Kalle hea sõber ja bändikaaslane Mikk Tammepõld.

"Oleme Kallega koos pilli mänginud tegelikult juba üle kümne aasta. Locomotiiv on meie esimene omaloominguline bänd, kuhu kuuluvad mu ammused võistluskaaslased Viljar Norman, Ken Koemets ja Priit Jääger," rääkis Mikk. Ta lisas, et plaat sai kirjutatud ja salvestatud viimase aasta jooksul Tartus "Ö"Stuudios. "Samas on plaadil ka üks lugu, mille harmoonia ja meloodia pärineb 17 aasta tagant. Väga palju aitas meid lugude lõpliku näo leidmisel ka produtsent Martin Kikas," lisas Tammepõld.

Plaadil teevad külalissolistidena kaasa Adeele Sepp ja Jaan Pehk.

Kalle Sepp & Locomotiiv esitlevad debüütalbumit "Mäng" juba sel reedel Tallinnas, lokaalis Kivi Paber Käärid ning järgmisel reedel, 20. oktoobril Tartus, Athena keskuses. Külalisesinejana astub kontsertidel üles Tõun (Tõnu Timm).