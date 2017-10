Piip ja Tuut Hiina tuurist: lastele lähevad peale samad trikid mis Eestis

Toomas "Tuut" Tross tõdes "Ringvaates", et Hiinas ei ole võimalik anda etendust nii, et sul ei ole saalis ühtki vaatajat. "Me saame ilma sõnadeta ka oma etendustes hakkama, aga austusest publiku vastu õppisime me seitse hiinakeelset sõna ära."

"Hiinas lähevad lastele peale täpselt samad trikid mis Eestis," kinnitas Haide "Piip" Männamäe ja selgitas, et tegu oli nende teise Hiina reisiga, kus nad laste ees üles astusid. "Sel korral võtsime rahulikult ning andsime etendusi nädalavahetustel, mis on tegelikult ka arusaadav, kuna see on loogiline aeg, millal peredega tulla."

"Me läheme sinna tagasi, et aru saada, kas sealsed inimesed mõtlevad samamoodi nagu meie," ütles Tross ja lisas, et neid kutsuti juba järgmiseks suveks tagasi.

Oktoobrist hakkavad Piip ja Tuut mängima Eestis aga lavastust "Pimedas ja teki all", kus nad lubavad selgitada ära kõik, aga mitte kõike. "Iga kord, kui Tuut ütleb midagi siivast, teen mina "piip"," kinnitas Männamäe.