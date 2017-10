Tallinnas hakkavad sõitma retrotrammid

"Retrotrammide tegemisel lähtusime sellest, et nii välimus kui interjöör oleks sarnane nende trammidega, mis eelmisel sajandil kasutusel olid," sõnas Tallinna Trammiliiklusteenistuse tehnikaosakonna juhataja Andres Arukivi ja lisas, et retrotramm on transpordivahendi kõrval ka turismimagnet.

Trammis on traditsiooniliste istmete asemel puidust pingid, mis on Arukivi sõnul valminud Eestis. "Trammi mahub rahvast sama palju kui varem," kinnitas ta ja tõi välja, et puitistmete kasuks otsustati, et jäljendada möödunud sajandi keskpaiga disaini.

Kui esimene tramm saab nimeks Konstantin, siis järgmine kannab Tallinna Trammiliiklusteenistuse esindaja sõnul nime Jaan. "See tuleb Jaan Poskast, kuna kõik trammid hakkavad kanda esimese Eesti vabariigi ühiskonna- ning kultuuritegelaste nimesid."