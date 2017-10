"Ma olen teinud igasuguseid projekte, aga viis aastat hiljem ütlen ma, et see lihtsalt on nii õige, kui sa laval oled. Ma loodan, et see peegeldus publikusse. Meil on olnud kontserte, kus on publikuks helimees ja koristaja, aga sellel ei ole vahet, alati anname tuhat miljon protsenti," selgitas Prits ERR Menule.

Õhtut, mil Ziggy Wild võitjaks kuulutati, mäletab Prits hästi. "See oli üks ägedamaid päevi mu elus, väga-väga lahe päev. Kuigi keskenduda ei jõudnud, kõik, mis toimus, jõudis hiljem kohale. See ehe emotsioon on ikka veel alles," tõdes Prits.

Praegu on noor lauljatar õnnelik, et nii suur tunnustus saabus niivõrd kiiresti. "Mida aasta edasi, seda rohkem ma hindan, kui suur tunnustus see kohe karjääri alguses oli. Kui meie nimi öeldi, siis õnnelikud olime muidugi. Tagantjärele mõeldes oli see eriti uskumatu, sest see oli mu elu esimene bänd, ma olin ainult aasta aega bändi teinud," selgitas Prits.

Kõige rõõmustavam oli lauljatari sõnul see, et ka lähedased olid tema etteastega Noortebändi laval rahul. "Kõige suuremaks üllatuseks mulle endale oli see, et minu vanemad olid esimesed, kes mind õnnitlema ja kallistama tulid, ja see moment, kui ema ütles, et täiega äge oli, oli juba peaauhind. Isegi vanaema ütles, et täitsa vahva show oli," naeris Prits.

Lauljatar tõdes, et tundis vanemate reaktsiooni ees väikest hirmu, sest astus lavale napis trikoos ja ülikõrgetes kingades. "Kui hoolikalt vaadata, siis ma väga palju seal videos ei liigu, sest need kontsad olid nii kõrged, et nendega oli peaaegu võimatu kõndida," meenutas Prits.

Julgele stiilile on Prits tänaseni truuks jäänud. "Laval ma mitte kunagi ei mõtle, et see on veider. See on minu karakter, ma elan ennast välja ja see on see roll. Igapäevaselt ma nii ei käi," selgitas ta.