"Troonide mängu" staari kihlatu leidis naljapäeva hommikul külmikust mehe pea

Mees rääkis telesaates "Jonathan Ross Show", et tema pere on alati esimest aprilli tähistanud. Naljapäeval otsustas ta ka oma kihlatut ja "Troonide mängu" kaasstaari Rose Lesliet üllatada, vahendas Independent.

Naine avas 1. aprilli hommikul külmiku ukse, kui leidis eest Haringtoni pea verise koopia. "Ta puhkes pisaratesse. See ei läinud hästi. Pärast seda ütles ta, et kui kunagi veel millegi taolisega hakkama saan, on meie suhe läbi. See hõlmab ilmselt ka abielu," ütles näitleja läbi naeru.

Mees rääkis juhtunust oma uut filmi "Gunpowder" promodes. Tema kolleeg Liv Tyler meenutas, et Harington oli 1. aprillil tööle ilmudes oma nalja üle tõeliselt uhke olnud.