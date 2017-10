Pärl avaldas humoorika video loole "Eestimaast"

Kui loo sõnad on sündisid reisidel The Suniga kodumaal, siis loo "Eestimaast" muusika on oma õiget hetke sahtlis oodanud pea viis aastat juba. Nüüd sai see kõik kokku, pakendiks humoorikas-eestlaslik video.

"Kuna lugu "Eestimaast" on niivõrd hea, siis tahtsin sellele veel lisavunki juurde anda pildi näol, tuua natukene välja neid eestlasele ja Eestile iseloomulikke varjundeid nagu töökus, pere ja lapsed, kadedad naabrid ja see meie igapäevane ilmateema, millest me ei saa üle ega ümber. Kõike seda, esmapilgul häirivat, saab vaadata ka läbi huumoriprisma ja siis polegi see meie elu siin Maarjamaal nii hull," kirjeldas Tarvo Valm ise video sünnilugu. Valm tõdes ka, et oleks aeg üksteise kallal võtmine ja pidev vingumine lõpetada ning hinnata seda, mis meil on. "Meie sees on seda headust rohkem kui me seda välja näitame. Austagem üksteist ja meie maad. Kõik saab alguse meist endist," rõhutas ta.

Suvel viikingite külas üles võetud videos astuvad ootamatutes rollides üles kõik bändiliikmed ise. Nuudlite ja hapupiimaga saadetakse tervitused ansamblile Winny Puhh.