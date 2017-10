Galerii: La La Ladies rõõmustas Liibanoni rahuvalvajaid kontserdiga

"Käed olid plaksutamisest nii higised, et ei suutnud kontserdi lõpus enam lugude ajal kaasa nipsutada," ütles La La Ladies energilisest showst rääkides Estpla-23 soomukisihtur nooremseersant Valter Lodde ja kinnitas, et tema jaoks oli tegu missiooni jooksul lahedaima õhtuga.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel