Peagi Eestis esinev Nelly arreteeriti süüdistatuna vägistamises

Politsei sai keset ööd hädaabikõne, kus naine teatas seksuaalrünnakust. Süüdistuse järgi oli selle taga neljakordne Grammy-võitja Nelly, kes vägistas naist oma tuuribussis pärast Seattle'i kontserti, vahendas BBC.

Räppar teatas sotsiaalmeedia vahendusel, et talle ei esitatud süüdistust ja vabastati vahi alt edasiseks uurimiseks.

To be absolutely clear. I have not been charged with a crime therefore no bail was required. I was released , pending further investigation. — Nelly_Mo (@Nelly_Mo) October 7, 2017

42-aastane räppar on tuuril Backstreet Boysiga ning muusik kinnitas fännidele, et teda süüdistatakse alusetult. "Ma olen enam kui šokeeritud, et olen sattunud valesüüdistusega märklauaks. Ma olen täiesti süütu ja olen selles kindel ka pärast faktide kontrollimist. Selles olukorras olen ohver mina," kommenteeris ta.

Räppari kaitsja Scott Rosenblum kinnitas, et süüdistusel puudub alus ning selle taga on ahnus.

Väidetava juhtumi ajal oli Nelly tuuribuss pargitud kohaliku Walmarti ette. Politsei kinnitusel jätkatakse uurimist.

Nelly on tuntud oma fittide "Hot in herre" ja "Dilemma" poolest. 42-aastane Cornell Iral Haynes Jr ehk Nelly on tänaseks müünud üle 40 miljoni albumi ning R'n'B ja hiphopi artistide seas on ta müügitulult teise kohal maailmas.

2015. aastal vahistati mees pärast seda, kui politsei leidis tema tuuribussist uimasteid ja relvi.

26. oktoobril on mees oodatud esinema tuhandele inimesele Tallinna ööklubisse Cathouse. Nelly esindajad on kinnitanud, et ühtegi kontserti juhtunud tõttu ei tühistata.