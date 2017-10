Anne Veski oma kogemusest perevägivallaga: Jaak andis ka kätele valu

Jaak Veskiga kohtus Anne Tipi-koolis. "Ilus pikk poiss, lõi külge ja mulle meeldis. Mulle õudselt meeldivad pikad mehed. Neiu peab mahtuma noormehe kaenla alla," naeris Anne Veski Vikerraadio saates "Käbi ei kuku...".

"On mõned meesterahvad, kui nad ei saa naisterahvast jagu, siis nad tulevad seda kätega seletama ja pärast öeldakse, et sa oled ise süüdi, oled ise viinud mu sellistele kaugustele."

Jaak Veski oli lauljatari sõnul kunstiinimene, kellega jagati ühiseid arusaamu. Aga nagu kunstiinimestel tihti, oli ka Jaagul probleeme alkoholiga. "Ta ei olnud üldse eeskujulik, see oli põhiline, mis meid lõpuks lahku viis, alkohol. Piiri ta ei osanud pidada ja andis kätele ka valu. See tähendas füüsiliselt oma mõtete selgekstegemist minule, ta tuli ka kallale. On mõned meesterahvad, kui nad ei saa naisterahvast jagu, siis nad tulevad seda kätega seletama ja pärast öeldakse, et sa oled ise süüdi, oled ise viinud mu sellistele kaugustele," meenutas Anne Veski.

Laulja tõdes, et oli ka ise kange pähkel, sest tema jaoks terendas unistus suurtest lavalaudadest, Jaak tahtis talle aga pommi jala külge panna. Veski sõnul ei löönud Jaak ise naise karjääris kaasa, vaid tahtis, et ta oleks rohkem kodumaal. "Artisti eluga on raske harjuda," tõdes Veski.

Paari ühine tütar Kerli oli kõigest kolme-aastane, kui Jaaguga lahku mindi. "Ta isana oli tegelikult väga hea. Nii palju, kui ta tahtis isa olla, nii palju ta seda oli ja sellena oli ta väga normaalne," tõdes Veski.

Kannatajaks jäi tütar

Kerli sündides oli Anne Veski viimase kursuse tudeng ning alles muusikukarjääri alustanud noorele naisele olid suureks abiks Kerli vanavanemad. "Loomulikult ma ei olnud valmis, ma isegi ei mõelnud sellele, mul olid lihtsalt niivõrd vahvad vanemad. Ema ütles, et nii kaua, kui sa laulad, nii kaua me sind aitame. See oli minu jaoks nagu vabadus, ema isa on suuremalt jaolt Kerli üles kasvatanud, ma ei hakka siin valetama," rääkis Veski

"Ma olen tuhat korda ema käest küsinud, et miks minu elu on selline, mitte teistsugune. Miks sind ei ole, kui ma sind vajan, ja miks mina olen Raplas, kui sina oled Venemaal."

Kerli Veski tõdes, et melu ja lillesülemite nägemine oli lapsepõlves muidugi äge ning lauljatee alustamine oli ema kuulsuse võrra palju lihtsam. "Kui sa tahad laulda, siis see on võimalik, sest see on kuidagi loomulik keskkond. Sul võimaldatakse tulla stuudiosse, lindistada laul, heliloojad läbi ema, kes on valmis sulle ühe või teise loo kirjutama. Muidugi olid need võimalused teistsugused kui 1990ndate alguses ükskõik, millisel teisel lapsel. Kui me võtame igapäevase elu, siis ma olen tuhat korda ema käest küsinud, et miks minu elu on selline, mitte teistsugune. Miks sind ei ole, kui ma sind vajan, ja miks mina olen Raplas, kui sina oled Venemaal," meenutas Kerli.

Kerli on kaasa löönud mitmes Anne Veski muusikavideos ning Ivar Must kirjutas neiule laulugi. Lauljateed Kerli oma kuulsa ema eeskujul siiski ei valinud, naine töötab diplomaadina.

Kerli Veski tunnistas, et võis ema tunde aknal oodata. "Minu jaoks pisarad oli väga tavaline. Ma ei mäleta nii väga õhtuid, aga kuna minu jaoks kõige olulisemad hetked olid ootamised Rapla trepikojas, vaadates ainiti aknast välja ja oodates seda, millal sa näed ema autot tulemas, siis need olid väga pikad ajad," tõdes Kerli.

Kompensatsiooniks tõi ema oma kontserdireisidelt värvilist nätsu, ägedaid riideid ja põnevaid mänguasju.

"Benno oli minuga kogu aeg koos, ma olin kaitstud ja hoitud. Kannatajapool oli siin Kerli."

Anne Veski meenutas, et võis kodust eemal olla ka kümme kuud, kuid tema teine abikaasa Benno Beltšikov oli ansambli direktorina alati tuuridel kaasas. "Benno oli minuga kogu aeg koos, ma olin kaitstud ja hoitud. Kannatajapool oli siin Kerli. Meie jaoks oli maailmavallutamine ja artist peab olema egoist," rääkis Veski. Muusikuks on Anne Veski enda sõnul loodud. "Ma ei saa öelda, et see on minu sisemine karje, see on minu elu. Võib-olla annab Kerligi mulle andeks, ma lihtsalt ei oska teisiti elada. Ma ei ütle, et see on sisemine vajadus, ma lihtsalt olen selle jaoks, ma ei ole kunagi midagi muud tahtnud," lisas Anne Veski, öeldes, et jääb lavale nii kauaks, kuni rahvas teda ootab.

Elutarkus tagantjärele

Kerli Veski tunnistas, et täiskasvanuks saamine ei tulnud tema jaoks kergelt. "Ma olen olnud ema peale väga pikalt pahane. Ma ei oska öelda, kas see on tüli, see nõuaks mõlemat poolt," tunnistas naine.

Anne Veski mõtleb nüüd, et 21-aastane ei ole valmis lapsi saama, kuid elutarkus on tulnud tagantjärele. "Ma olin ise laps. Kerli on lapsed saanud palju vanemana, tänapäeval saadaksegi lapsi 30-aastaselt. Kes ma siis olin? Alles Tipi-kooli lõpetanud ja ma ei mõelnudki selle peale, et ma võiks lapsega koju jääda," tunnistas Veski.

Kerlil kasvab kodus kaks poissi ja kuigi Veski pole enda sõnul supervanaema, meeldib talle lastelastega väga aega veeta. Kerli tõdes, et aeg tuleb paika panna siiski vanaema kalendrit silmas pidades. "Nii kaua, kui poisid käisid mõlemad lasteaias, oli graafik vabam, siis võisid ka nädala sees viia poisid vanaema juurde," kirjeldas ta elu, kui vanavanem on popstaar.

Nüüd, täiskasvanuna mõistab Kerli, et iga kell ei saa lapse jaoks olemas olla. "Eks ma kipun teinekord ka tööle liiga palju pühenduma, siis ma ikkagi kutsun ennast korrale. Kui ma märgin kalendrisse, millal ma mingeid tööasju teen, märgin ka kalendrisse selle aja, mis ma lastele pühendan," rõhutas Kerli Veski.

Kerli ja Anne Veski Autor: Vikerraadio