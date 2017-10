Ahistamissüüdistustega Harvey Weinstein vallandati filmistuudio juhi kohalt

The Weinstein Company juhid teatasid, et vallandasid kuulsa filmiprodutsendi kohe, kui avalikkuseni jõudis uus informatsioon mehe ahistamisjuhtumite kohta. Harvey Weinsteini on olukorrast informeeritud. Kompanii juhid avalikustasid otsuse pühapäeval, vahendas BBC.

Otsusele kirjutasid alla juhatuse liikmed Robert Weinstein, Lance Maerov, Richard Koenigsberg ja Tarak Ben Ammar.

Möödunud nädalal ilmus meediasse uudis, et maailmakuulsate filmide "Kuninga kõne", "Artist" ja "Armunud Shakespeare" produtsent Harvey Weinstein on juba mitu aastakümmet ahistanud oma naiskolleege.

65-aastane Weinstein vabandas pärast uudise avalikustamist avalikult. "Ma mõistan seda, et minu käitumine kolleegide suhtes on põhjustanud palju valu ja vabandan siiralt," lausus ta.

Weinsteini vastu on kaebuse esitanud vähamalt kaheksa naist, kellega mees on jõudnud kohtuvälisele kokkuleppele.

Mees ahistas aastate välter noori naisi, kes alles alustasid oma karjääri Hollywoodis, nende hulgas ka Ashley Juddi ja Rose McGowanit. Mehe ohvrid on avalikustanud, et Weinstein lasi naistel end masseerida ning mehe paljast keha vaadata. Vastutasuks seksuaalse alatooniga teenuste eest lubas Weinstein aidata oma ohvreid karjääriredelil.

Mees on olnud kümme aastat abielus moedisaineri Georgina Rose Chapmaniga ning kasvatab viit last. Ta on Miramaxi kompanii üks asutajatest ning ka The Weinstein Company üks asutajaliige.