Zoosemiootik Laura Kiiroja rääkis huntide kasvatamisest

Laura Kiirojal on huntide seas palju sõpru. Miks meil üldse on vaja hunte sotsialiseerida?

"Seda on vaja teha siis, kui loomaaeda on võetud hundid. Miks meil loomaaeda hunte on vaja? Ma ei oska öelda kas ja kui palju meil seda tegelikult vaja on. Tallinna loomaaias õnneks ei ole. Ma leian, et kui me võtame loomad loomaaeda, siis on meie kohus pakkuda neile nii head elu, kui see on loomaaia tingimustes võimalik," rääkis Kiiroja.

Huntide sotsialiseerimiseks peavad spetsialistid nendega aega veetma ja tegelema vähemalt loomade esimese nelja elukuu vältel 24 tundi ööpäevas.

Kiiroja lisas, et hunte liigina iseloomustab äärmiselt suur inimhirm.

"See on geneetiline, päritav inimhirm. See tuleneb sajandeid kestnud küttimisest, mis on viinud peaaegu liigi väljasuremiseni."

Kuula ja vaata, kuidas Kiiroja oma kogemustest huntidega räägib.