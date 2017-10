Eestlased on murutraktorite krossis nobedad

Eestis on murutraktorite kross umbes seitse-kaheksa aastat vana. Kõue vallas ongi selle spordiala keskus, kuid osalejaid on kõikjalt Eestist, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Eestlased on osalenud ka rahvusvahelistel võistlustel. Soomes Lavija järve jääl toimus rahvusvaheline murutraktorite 12-tunnine kestvussõit. Võitis Eesti naiste võistkond 0,7 sekundiga.

"Inglased olid väga pettunud, sest nemad tulid ikkagi kaugelt kohale. See on ju pikk teekond, nad tulevad bussidega, tehnika on peal ja tulevad sinna nädal aega. Nende jaoks oli väga suur petumus. Ma tean, et nad praegu juba komplekteerivad meeskonda, et meile ära teha," rääkis murutraktori krossi harrastaja Annely Tisler.

Soomlastega võisteldakse ja tehakse palju koostööd, kuid arvestus on erinev, sest nõuded erinevad. Järgmiseks aastaks on kavas üritada ühtlustada võistlusreegleid, et saaks võrdsetel alustel võistelda.

"Soomlastel on näiteks suurem mootor ja eestlastel on näiteks käsigaas. Masinad on tehnilise poole pealt natukene erinevad, et võrdsetel alustel võidu sõita," selgitas murutraktori krossi harrastaja Stella Netse.

Soomlaste jaoks on Eesti murutraktori sõitjad võistlusel justkui kirss tordi peal.

"Soomlased on tulnud nii palju vastu, et meile organiseeritakse tasuta ööbimine, et eestlased sinna tuleks. Kui meid ei ole seal, siis ei ole nagu õige võistlus. Eestlased on need, keda tahetakse võita," rääkis murutraktorite mehaanik ja ehitaja Janek Kokkar.

Murutraktorid on standard- ja vabaklassis. Viimaste puhul on lubatud sõiduriista tuunida.

Kõige paremad aga on vanad traktorid, mille korpus on metallist. Plastkered hakkavad kiiresti lagunema.

Ka mootoritega on palju tegemist - murutraktorid pole ikkagi sellise krossi jaoks konstrueeritud.