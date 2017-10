Lõikuspeol saab alguse ETV2 uus saatesari "Pärimuzoon"

Käimas on kaubanduskeskuste sooduskampaaniad ning selle tõttu toimub ka rohkem poevarguseid. Stockmanni turvajuht Arndt Vehlmann näitas turvakaamera salvestusi ning selgitas, millised on varaste tuntumad käitumismallid.

Esimene saade on eetris ETV2s alates 9. oktoobrist, kell 19.30. Kokku on tulemas kaheksa telesaadet.

""Pärimuzoon" on värskelt valminud saatesari, kus ei puhuta ürikutelt tolmu ega silitata kinnastega museaale, vaid kohtutakse Eesti tuntud pärimusmuusikutega nende igapäevases keskkonnas. On selleks siis klassi- või prooviruum, tavaline tööpäev, hetked kontserdi eel ja pärast. Dokumentalistlikus telesarjas esitatakse Eesti oma muusikat just sellisel moel nagu tänasel päeval meie ägedad pärimusmuusikud seda teevad."

