Katrin Karisma: ma enam ei julge vastutada terve Eesti eest

Karisma meenutas oma üht tuntumat rolli Pipi Pikksukana ja arvas, et Pipit leidub temas endiselt.

"Ma tahan ikkagi sõita autoga neid tundmatuid radu alati. Ma ei taha sõita sama teed kogu aeg. Ma tahan otsida ja leida, mulle isegi meeldivad ootamatud situatsioonid."

Teatavasti on Karisma ka poliitikas kaasa löönud, ka riigikogu ning Tallinna linnavolikogu koosseisus olnud. Nüüd ei taha ta enam poliitilises elus osaleda.

"Ma olen seal olnud, ma tean, mis see on. /---/ Minu jaoks on see hirmus suur vastutus. Ma võin vastutada oma laste eest ja ma vastutangi nende eest, aga ma enam ei julge vastutada terve Eesti eest."

Ta lisas, et ei saanud poliitikast seda, mida tahtis.

"Minu jaoks oli tähtis, et linnateater saaks korralikult valmis ehitatud. Ma mõtlesin, et ma lähen, olen ja võitlen... aga ei saanud. Kuidagi nagu kaotasin ennast ära. /---/ Ma tunnistan, et ma ei saanud hakkama."

Sel aastal sõidab Katrin Karisma mööda Eestimaad ringi tükiga "Hollywoodi filmitähed".