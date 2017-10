Robert Davi: näen välja nagu kõva mees, aga minus on luulet ja romantikat

Karmel Killandi käis Tallinnasse saabunud superstaariga vestlemas.

Robert Davi on Hollywoodi filmistaar, kes on mänginud enam kui 130 filmis. Avalikkus teab teda peamiselt kurikaelte rollide järgi.

"Mul on vedanud, et sain teha paar filmi, mis on saanud kultuslikuks. Näiteks "Goonies", "Showgirls", "Visa hing", "Palgasõdurid" ja Bond," ütles Davi.

Tegelikult on ta Juilliardi muusikakoolis ka laulmist õppinud ning hetkel tuuritabki ta maailmas ringi ja esitab Frank Sinatra laule. Tuleb välja, et muusika on kogu aeg mehe silmis esikohal olnud.

"Suur ekraan ja filmide tegemine oli külgetõmbav. Seetõttu jäi laulmine tagaplaanile. Aga see oli oma loomuse eitamine. Ma tundsin vajadust ennast läbi laulude väljendada. Ma olen südames romantik. Välja näen nagu kõva mees, aga minus on luulet ja romantikat, mida armastan väljendada," rääkis mees muu hulgas.