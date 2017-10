Bändimees Jonas Kaarnamets tunnistas, et üks peamisi katsumusi ongi sama bändiga muusikuteed jätkata. "Kui bändis teevad inimesed sama asja, siis see bänd jääb kokku. Tänu raskustele sünnib tulemus, pigem on

oluline see teekond ja veenduda, et on õiged inimesed," lisasid Marie M. Vaigla ja Jan-Christopher Soovik ERR Menule.

Viie aasta tagust aega mäletab bänd hästi, eriti finaalipäeva. "Ma läksin eesti keele tunnist ära ja sõbrad panid nukke. Eks klassis ja koolis olid küll väike superstaar," meenutasid bändiliikmed.

Oma vanu esinemisvideoid on bänd vaadanud ka pärast konkursil osalemist. "Youtube'is on olemas need videod. Vahepeal bändilaagris oleme õhtuti omaette

naernud. Iga kord mõelnud, et kellele peaks kirjutama, et videod saaks

Youtube'ist eemaldada," naersid muusikud.

2012. aasta etteastet vaadates tunnistasid nad, et polnud musikaalselt parimal taseme. "Ütleme, et oleme arenenud," naersid nad ühiselt.

Uutele võistlejatele soovitab bänd jääda iseendaks ja olla järjepidev. "Me pidime ennast päris palju kokku võtma ja reaalselt proovi tegema, et seal mängida ja esineda. See oli esimene kord, kus me tundsime, et peame konkureerima teiste bändidega ka," rääkisid muusikud.