Oscaritega pärjatud filmiprodutsenti süüdistatakse ahistamises

New York Times avaldas loo filmiprodutsendist Harvey Weinsteinist, kes on väidetavalt aastakümneid naiskolleege ahistanud. Weinstein vabandas avalikult.

"Ma mõistan seda, et minu käitumine kolleegide suhtes on põhjustanud palju valu ja vabandan siiralt," teatas filmiprodutsent avalikult, vahendas BBC.

Harvey Weinstein on töötanud mitmete Oscariga pärjatud filmide juures nagu "Kuninga kõne", "Artist" ja "Armunud Shakespeare". Mees on olnud kümme aastat abielus moedisaineri Georgina Rose Chapmaniga ning kasvatab viit last.

New York Timesi andmetel on kuulus produtsent aga ahistanud vähemalt kaheksat naist 30 aasta jooksul ning jõudnud kannatanutega kohtuvälisele kokkuleppele. "Tulevikus pean õppima oma tegudest ja võitlema oma deemonitega. Ma austan kõiki naisi ja kahetsen juhtunut," ütles 65-aastane produtsent neljapäeval New York Timesile ja BBC-le saadetud avalduses.

Weinsteini kaitsja Lisa Bloom teatas aga ühes teises avalduses, et produtsent eitab mitmeid tema kohta laekunud süüdistusi, kuid naiste õiguste eest seisva advokaadina mõistab, et mõned mehe teod võivad tunduda sobimatutena. "Ta mõistab vigu, mida on teinud. Ta loeb raamatuid ja käib teraapias. Ta on vana dinosaurus, kes õpib uut lähenemist," kommenteeris Bloom.

Produtsendi teine advokaat, Charles Harder avaldas, et Weinstein kavatseb New York Timesi kohtusse kaevata, sest väljaanne külvas valet ja laimu. "New York Times on ignoreerinud fakte ja tõendeid," seisis Harderi avalduses. Advokaadi sõnul valmistatakse kohtuasja juba ette, võimalik vaevatasu läheb erinevatele naiste organisatsioonidele.

Mõjuka filmistuudio ja -levitaja The Weinstein Company juhina töötav Weinstein otsustas loo avalikustamise järel ametist ajutiselt lahkuda.