Roger Waters toob Pink Floydi kuulsaimad lood Riiga

Lätti jõuab Watersi uue turneega "Us + Them". Kontserdi raames tulevad esitamisele palad Pink Floydi ikoonilistelt stuudioalbumitelt "The Dark Side of The Moon", "The Wall", "Animals" ja "Wish You Were Here". Lisaks kõlavad lood ka muusiku uuelt sooloalbumilt "Is This the Life We Really Want?".

"Us + Them" märgib Roger Watersi naasmist lavalaudadele pärast väljamüüdud "The Wall Live" maailmatuuri, mida käis vaatamas üle nelja miljoni muusikasõbra ning mis jääb siiani sooloartisti kõige suurema müügikäibega turneeks muusika ajaloos. Watersi uue turnee nimi on tuletatud 1974. aasta palast "Us And Them" Pink Floydi ülimenukalt kauamängivalt "The Dark Side of the Moon". Koos Roger Watersiga astub Arena Riga lavale üheksaliikmeline live-bänd.

Uue turnee show, mille idee väljatöötamisele, visiooni elluviimisele ning audiovisuaalse poole paika panemiseks kulus mitmeid kuid, viib kuulajad musikaalsele rännakule. "Kõige lummavam kinematograafiliselt teatraliseeritud etendus, mida on kunagi rokishow laval nähtud. Selliste kunstiteoste jaoks peaks eraldi Oscareid jagama," kirjutas ajakiri Billboard.

Kontsert toimub 24. augustil Arena Rigal.