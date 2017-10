"Minu Akvaarium oli mu esimene bänd üleüldse. Nad olid kõik minu kursakaalsased. Ma isegi päris täpselt ei mäleta, kuidas tekkis idee bändi teha, aga kitarristil olid juba mingid lood valmis," meenutas Arrak bändi lugu. Kuigi praeguseks Minu Akvaarium enam ei tegutse, on Anne muusikale truuks jäänud.

Arrak ütles, et Noortebändi konkurss on iga algava koosseisu jaoks hea võimalus. "Väga palju võimalusi ei ole noortel bändidel mingit tähelendu aretada, ma arvan, et see on jumala hea võimalus," lausus ta.

Oma 2011. aasta etteastet vaatas Arrak väikese piinlikustundega. "Ma pigem vaataksin ilma helita seda videot. Tollel ajal ma ei teadnud midagi kõrvamonitoridest, oleks võinud teada. Ühest küljest on piinlik, teisest küljest on tore ka. Ma päris seda ka ei ütle, et issand jumal, see ei kõlba mitte kuskile. Ma arvan, et tolles vanuses oli see jube kihvt ja tore," tõdes Arrak.