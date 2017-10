Esimene edasipääseja selgus Tartu Noortebändi eelvoorus Genialistide Klubis. Miriga koos astusid võistlustulle 4 AM, Eliot Ness, Kolmainsus ja Waxxers.

"Minu muusikakarjääri jooksul on Noortebändi tase aasta-aastalt tõusnud ja see, et eelmisest aastast alates on ka üksiküritajad siia oodatud, on seda ampluaad laiendanud ja muusikastiilid on laienenud. Väga tore on näha, et noored teevad," ütles Paomets esimese poolfinaali võitjat välja kuulutades.

Ülejäänud poolfinaalid toimuvad 6. oktoobril Pärnu kultuuriklubis Tempel ja 7. oktoobril Tallinnas kohvikus Sinilind.

Esimesed kolm finalisti selguvad kontserdiõhtute lõpuks. Neljanda finalisti valib žürii kõikide poolfinaalide peale kokku ning viies finalist selgub rahvahääletuse teel.

Noortebändi finaalgala toimub 11. novembril Tallinnas Kultuurikatlas. Kontserdist teeb otseülekande ETV2.