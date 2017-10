"Ringvaade" näitas, kuidas toimuvad poevargused

Käimas on kaubanduskeskuste sooduskampaaniad ning selle tõttu toimub ka rohkem poevarguseid. Stockmanni turvajuht Arndt Vehlmann näitas turvakaamera salvestusi ning selgitas, millised on varaste tuntumad käitumismallid.

Vehlmann viis "Ringvaate" ka turvaruumi, kuhu viiakse kõik inimesed, kes on jäänud vargusega vahele või kelle puhul on turvavärav andnud häiret. "Kui kõik on korras, siis saab inimene uksest välja minna, kui mitte, siis jääme korrakaitsjaid ootama."

Kuigi paljud poevargad kannavad kulunud ja räpakaid riideid, siis on Vehlmanni sõnul ka selliseid, kes näevad väga viisakaid välja. "On kogemus, kus meesterahvas tuli poodi, esimese asjana pistis kohe alkoholipudeli põue ning ostis pärast seda umbes 500 euro eest toidukaupu."

"Konkreetne juhus on selline, kus noormees varastas teesid ja mett, kaks konkreetset artiklit, midagi muud ei võtnud, ta anti politseile üle, istus kaheksa kuud kinni, aga tuli tagasi ning jätkas sama käitumisega," lausus turvajuht ja kinnitas, et mees anti taas politseile üle ning praegu peaks ta uuesti karistust kandma.

Kõige rohkem poevarguseid toimub kolmapäeviti ning kellaajaliselt just enne poe sulgemist. "Üle poole vargustest toimub toiduga, enim võetakse toidupoest näiteks sigarette."

Tavapäraste varaste kõrval on küllalt levinud ka inimesed, kes üritavad saada kätte raha korjanduskastidest. "See võib küll tunduda, et ta ei näppa poest, kuid kauplus ei ole ka seda raha niisama saanud ning ka sellised inimesed antakse üle politseile," ütles Stockmanni turvajuht ning lisas, et samuti võetakse tualettidest WC-paberit.