Grete Lõbu ja Marko Reikop pidid eksperimendi käigus tuntud logosid joonistama

Eksperimendis pidid nad joonistama Adidase, Apple'i, IKEA ning ERR'i logod, mis ei tulnud neil kummalgi aga eriti hästi välja.

Hiljem selgus, et tegemist on Ameerikas läbi viidud katsega, kus vaadatakse, kas inimesed oskavad tuntud logosid järgi joonistada. Grete Lõbu selgitas, et üheks tendentsiks on see, et inimesed hakkavad ise asju juurde lisama, mida tegelikul logol ei ole.