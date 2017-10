Jiu-jitsu meister kägistas "Ringvaate" reporterit

"Ringvaate" reporter Mai Palling läks jiu-jitsu EM kulla võitnud Liisi Vahtiga koos trenni, et vaadata, mida ala endast kujutab. Tegelikkus oli see, et Pallingut kägistati korduvalt.

"Mu sõbrad vaatasid sellist asja nagu UFC ja see hakkas mulle huvi pakkuma," sõnas Vaht ja lisas, et löömine teda ei huvitanud, aga kägistamine tundus põnev.

Vaht kinnitas, et jiu-jitsu põhiline eesmärk on saada rohkem punkte või alistada vastane. "Tihti ei saagi kumbki punkte, siis peab kohtunik hindama, kumb oli alistamisele lähemal."

"Võistlustel hakkab tavaliselt niimoodi, et mõlemad on püsti, antakse plaksu, soovitakse edu ning siis olenevalt inimesest, kas mõlemad istuvad maha, üks seisab püsti ja teine istub või hakatakse hoopis kohe maadlema," selgitas ta ja tõdes, et kui juba maha jõutakse, siis tahetakse jalgades mööda saada või kohe jalalukku hüpata.

Liisi Vahtil on trennis sõrmede ümber paelad, et need ei läheks tagurpidi. "Tegelikult saan pigem harva haiget, sest kuue aasta jooksul on mul ainult kolm-neli korda sõrm tagurpidi läinud."

Hetkel kogub Liisi Vaht Hooandja vahendusel raha, et minna ka maailmameistrivõistlusele Californiasse.