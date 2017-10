Lauri Kaare: Bond võiks jääda Bondiks, soovahetust pole vaja

Täna, 55 aastat tagasi jõudis esmakordselt kinolinale eriagent James Bond. Filmiekspert Lauri Kaare avas Bondifilmide tausta ning usub, et need peaksid jääma oma juurtele truuks.

Bondifilmidele pani aluse 1962. aasta linateos "Dr. No", mille peaosas astus üles Sean Connery. Tema kõrval säras Šveitsi kaunitar Ursula Andress.

Esimene film valmis miljonidollarilise eelarvega. "Kui nad läksid sellest 100 000-ga üle, siis oli stuudio paanikas, et tõmbame juhtme välja ja jätame projekti katki, sest ega siit mingit tulu niikuinii ei tõuse. Ajalugu näitas teisiti, sellest sai kõigi aegade üks edukamaid sarju, millest on tulnud 24 filmi," rääkis Kaare Bondifilmide algusest "Vikerhommikus".

Võrdluseks esimesele filmile, oli 2015. aastal linastunud "Spectre" eelarve 250-300 miljonit dollarit. Oluliselt rohkem teenisid ka näitlejad, sest Ursula Andress sai esimeses filmis oma rolli eest vaid 6000 dollarit. "Kui väline ilu kõrvale jätta ja kui puine ta tegelikult on, teda oli vaja ka dubleerida, sest šveitsi aktsent oli nii tugev, talle maksti vastavalt näitlejavõimetele," rääkis Kaare 55 aasta tagusest ajast.

Nende aastate jooksul on ilmunud 24 Bondifilmi, tuues ekraanile talendikaid ja vähem talendikaid näitlejaid. "Bondi varjust väljumine õnnestus ainult Sean Conneryl, kes pani selle ameti maha piisavalt varakult, tehes sihilikult väga teistmoodi rolle," arvas Kaare.

Ta lisas, et Roger Moore mõistis, et võimatu on Bondi rollist vabaneda ja võttis sellest viimast. Ka Timothy Daltoni puhul ei saa rääkida filmikarjäärist pärast Bondi. "Bond on ühekorraga suur õnnistus ja needus näitlejale. Kui sa oled Bond, siis sa jäädki Bondiks nagu ka Austraalia puuhobune George Lazenby, kes õnneks ainult ühe filmiga piirdus," rääkis Kaare.

Bondi esimene osatäitja Sean Connery Autor: AFP

Kaare isiklikuks lemmikuks on värskeim Bond Daniel Craig, kuid filmihuvilise lemmikute hulka kuuluvad ka 1974. aastal pahalast kehastanud Christopher Lee ja "Skyfalli" kurikael Javier Bardem. Naistegelastest on Kaare lemmikud "Kuldsõrmest" tuttav Pussy Galore ja Eva Green "Casino Royalest".

Uus Bondifilm linastub 2019. aasta novembris ning kinolinal saab taas näha Daniel Craigi. Kuigi näitleja ise on öelnud, et tõmbaks enne veenid läbi kui taas salaagendi rolli asuks, on Kaare hinnangul oluline leida just sobiv mees Bondi rolli. "Ma olen piisavalt vana ja ilmselt ka puritaan. Bond võiks jääda ikkagi Bondiks. Bondi puhul soovahetust ei oleks vaja," rõhutas ta.