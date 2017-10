"Mulle ei meeldi endast üldse selliseid asju vaadata, ma ei vaata mitte kunagi teleasju, kus ma olen," tunnistas Paia ausalt ERR Menule.

Kuigi Noortebändi etteaste võttis Paia kokku sõnaga "piinlik", tunnistas ta, et konkurss andis talle kogemusi ja enesekindlust. "Kõva tiigrihüpe on tehtud. Tol ajal oli mul jube närv, nagu seal kuulda oli. Eks see on kogemus, mis viimase paari aastaga saanud olen, alates sellest on mul väga kõva kool olnud. Ka esimene Eesti Laul oli mul tohutu närviga," tõdes Paia.

Ansambel Paia sündis, kui Grete oli vaid 14-aastane. Esmalt musitseeriti koos Mart Varesega, hiljem liitusid Märt Tomson ja Erkki Etverk. Bändi üheks kuulsaimaks looks sai "Viirastus", mida Paia siiamaani kontsertidel esitab. "See on praktiliselt esimene laul, mille ma eesti keeles kirjutasin, mul on selline halb komme, et ma kirjutan kõik laulud inglise keeles," rääkis Paia. Konkursil pälvis Paia koosseis tiitli Superbänd.

Uutel võistlejatel soovitab Paia oma asja ajada. "Mäng ei käi mõisa peale, natukene käib, aga peaasi, et endal oleks lõbus," rõhutas Paia.