Ansambel Respekt asendas haigestunud naislaulja parukat kandva näitlejaga

"Nad on veel noored inimesed, nemad alustasid sellel ajal, kus uus Eesti ja kapitalism andis neile kõiksugused võimalused ja samas võttis ka väga palju ära. Eks nad said maitsta algusaegadel ilu ja võlu, selles tööstuses olemine ei ole lihtsalt, et olen artist ja kulgen, vaid see on ka enda äramajandamine," kirjeldas Normann "Vikerhommikus", millest film jutustama hakkab.

Normann tõdes, et plaanis algselt teha bändist dokumentaalfilmi, kuid ettevalmistuste käigus kogunes nii palju materjali, et otsustas hoopis mängufilmi kasuks. "Nad hakkasid jutustama lugusid, mis on juhtunud,

mõned olid nii põnevad ja mõtlesin, et võiks teha rekonstruktsioonid, aga

neid lugusid tuli nii palju," meenutas Normann filmi algusprotsessi.

Respekti laulja Kerdo Mölder lisas, et üks lugudest, mis Normannis põnevust tekitas, oli juhtum, kui bändi naispool Jane Kruusmaa ei saanud rahvamajas toimuvale kontserdile haiguse tõttu kohale tulla. Samal päeval võttis Mölder kõne näitleja Diana Klasile. "Ma helistasin ühele tuttavale laulvale naisnäitlejale ja palusin tal olukorrast välja päästa. Tema, hea inimene, võttis paruka ja asusime teele. Kui me rahvamajja jõudsime, siis teise loo jooksul kostus kogu saalist hõikeid, et see on Diana Klas," naeris Mölder. Väikesest pettusest hoolimata jäi publik etteastega rahule.

Põnevaid juhtumisi on bändil olnud veelgi. "Lõpuks temaatika arenes niimoodi, et me saime aru, et elu ratastel, nagu muusikutel on, see on päris pöörane ja see elu on nagu kaksikelu," avaldas Normann filmi kujunemisloo.

Filmis tuleb juttu ka sellest, kuhu Respekt ennast Eesti muusikamaastikul töötanud on. Kuigi Respekt pole veel võitnud ühtegi Eesti Muusikaauhinda, on Normanni sõnul artist auhinnast tähtsam. "Filmis me puudutame seda temaatikat ka, meil löövad kaasa Anne Veski ja Karl Madis, kes on A-kategooria staarid kriitikute mõistes, aga kes ei figureeri ka muusikaauhindade jagamisel. Seal figureerivad need, kellest ma kuulen esimest korda," avaldas Normann.

Mälder ise tõdes, et kui peaks bändi kategooriasse liigitama, siis ikkagi kõige tugevamasse. "Ma ei ole ise Respekti üldse kuhugi kategooriasse pannud, aga olen kuulnud, et seda kategoriseeritakse. Kui ma peaks panema, vaatan Respekti publikut, fännide arvu ja lava pealt seda massi, siis lava pealt vaadates paneksin ikka A-sse," ütles mees.

Kevadel linastuva filmi "Elu Hammasratastel" peaosas kehastab Kerdo Mölderit Veljo Reinik.